El nuevo cambio de look de Justin Bieber lo hace lucir irreconocible

Justin Bieber le ha dado una sorpresa a sus fanáticos en la víspera de Halloween al publicar una imagen donde aparece con un radical cambio de look.

El cantante le dio adiós a su larga y espesa melena rubia, la cual tuvo por más de dos años.

Bieber decidió raparse la cabeza dejándose solo una pequeñita capa de cabello, siguiendo la misma moda que el boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien recientemente también cambio su estilo.

El afamado vocalista norteamericano publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que aparece en un baño mirándose frente al espejo.

Luego de ser más reservado con su vida, el intérprete se ha mostrado más relajado desde que inició su relación con Hailey Baldwin.

Fan taken video of Justin in Orlando, Florida (October 30) pic.twitter.com/njv5Ud5dPd

— Bieber-news (@yourbiebernews3) October 30, 2018