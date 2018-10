Tras masacre de Pittsburgh, Trump culpa a los medios de generar “ira”

Robert Bowers, de 46 años, el hombre acusado de la masacre perpetrada el sábado en Pittsburgh, compareció este lunes ante la justicia, llevado en una silla de ruedas.

Vestido con una sudadera azul, Bowers hizo pocos comentarios durante la audiencia de tres minutos, aparte de responder "Sí" y "Sí, señor", en respuesta a preguntas de procedimiento de un juez federal.

El hombre fue detenido el sábado, tras ser herido por la policía en un intercambio de disparos, y es acusado de 29 cargos, algunos punibles de pena de muerte.

Horas antes, Trump atacó a periodistas críticos de su gobierno y los responsabilizó de provocar extremismo antes de las elecciones del 6 de noviembre.

"Hay una gran ira en nuestro país causada en parte por la información inexacta, incluso fraudulenta, reportada en las noticias", escribió Trump en Twitter, llamando a "los Medios de Noticias Falsas, los verdaderos Enemigos del Pueblo" a "parar la abierta y obvia hostilidad".

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018