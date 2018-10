Tiroteo en sinagoga de Pittsburg, el peor ataque antisemita en Estados Unidos

Robert Bowers, como fue identificado por las autoridades, irrumpió en la sinagoga Tree of Life alrededor de las 14:00 (hora GMT) del sábado.

"Todos los judíos deben morir", gritaba el agresor, de 46 años de edad, según indicaron testigos, al tiempo que abría fuego en el interior de la sinagoga, donde se llevaba a cabo una ceremonia para celebrar el nacimiento de un niño.

Además de los once muertos, seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro integrantes de las fuerzas del orden. Ningún menor resultó lesionado.

Bowers fue detenido y trasladado a un hospital.

El fiscal general, Jeff Sessions, explicó que el agresor será procesado, entre otros delitos, por crimen antisemita, y se enfrenta a la pena de muerte.

La justicia federal acusó poco después a Bowers de 29 delitos federales, de los cuales 11 cargos por obstrucción del ejercicio de creencia religiosa con resultado de muerte y 11 cargos por el uso de armas de fuego para asesinar.

El presidente Donald Trump calificó el ataque como un "desquiciado acto de asesinato en masa". "No debe haber tolerancia para el antisemitismo", afirmó.

…This evil Anti-Semitic attack is an assault on humanity. It will take all of us working together to extract the poison of Anti-Semitism from our world. We must unite to conquer hate.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018