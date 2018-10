Trump sugiere que podría actuar por decreto en inmigración

El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó entender este viernes que podría obviar al Congreso y actuar por decreto sobre la inmigración, si sus opositores demócratas mantienen resistencia a sus objetivos.

En plena campaña por las elecciones legislativas del 6 de noviembre, Trump ha colocado el asunto migratorio en el centro de su discurso, especialmente cuando una caravana de miles de hondureños avanza desde México camino a Estados Unidos.

"Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares al año en inmigración ilegal. Esto no continuará. Los demócratas deben darnos los votos para pasar leyes fuertes (pero justas). Si no lo hacen, estaremos forzados a actuar de una manera más fuerte", escribió en Twitter.

