Ministro de Finanzas ve poco viable la ampliación para el Magisterio

La ampliación presupuestaria que solicitó el presidente, Jimmy Morales, de Q961 millones en abril pasado para pagar el pacto colectivo al Magisterio tiene pocas probabilidades de lograrse debido al proceso de implementación que requiere dicho aumento en el Ministerio de Educación.

Víctor Martínez, titular de la cartera de Finanzas Públicas, indicó que por la época del año el proceso de implementación por términos estrictamente operativos se tiene que revisar si todavía es viable y evaluar lo que implica ese proceso, aunque enfatizó que dicha ampliación ya está contemplada en el proyecto de presupuesto para 2019.

Además, señaló que es Educación el que tendrá que hacer un estudio sobre los procesos técnicos para agotar el debido proceso y evaluar si están en los tiempos adecuados para implementarlo.

También el ministro de Finanzas consideró que de no aprobarse el presupuesto para 2019, y si se avala la ampliación para el magisterio, no será posible ya que no habrá factibilidad financiera para cumplirlo.

La solicitud de ampliación presupuestaria para Educación fue aprobada con el mínimo de los integrantes de la comisión legislativa de Finanzas.

El proyecto de presupuesto para Educación para 2019 es de Q16 mil 677 millones, teniendo un incremento de más de Q3 mil millones del último techo presupuestario aprobado.

El mandatario se comprometió con el líder sindical Joviel Acevedo a firmar el pacto colectivo a principios de año.