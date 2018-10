Interceptan nuevo paquete sospechoso, ahora dirigido a un exvicepresidente

Continúa la ola de apariciones de paquetes sospechosos en Estados Unidos. El más reciente fue detectado la mañana del jueves en Delaware, y tenía como destinatario al exvicepresidente estadounidense, Joe Biden.

El nombre de Biden, vicepresidente durante la Administración de Barack Obama, es regularmente citado como posible candidato demócrata a la presidencial de 2020.

De acuerdo con la cadena NBC, el paquete es similar a los que se detectaron entre martes y miércoles en Nueva York y Florida, enviados a funcionarios y exfuncionarios del Partido Demócrata, entre ellos Bill y Hillary Clinton y el expresidente Obama.

Otro paquete fue enviado a las oficinas de la cadena de televisión CNN, en Manhattan, y uno más lo recibió la legisladora Debbie Wasserman Schultz, en Florida.

El exfiscal general de Obama, Eric Holder, y Maxine Waters, una legisladora demócrata de California, también eran objetivo de los envíos.

Este jueves, también se detectó otro paquete sospechoso enviado al actor Robert De Niro, muy crítico con el actual presidente republicano, Donald Trump.

La ola de envíos comenzó el lunes, con un dispositivo hallado en la casa del multimillonario George Soros, destacado donante del opositor Partido Demócrata. En total, las autoridades investigan el envío de nueve paquetes sospechosos.

El presidente Trump condenó los incidentes diciendo que "los actos de violencia política" no tienen lugar en Estados Unidos.

En Twitter, la etiqueta #MAGABomber se volvió tendencia, con usuarios acusando al mandatario de haber incitado estos intentos de atentado. Los críticos del magnate consideran que con su lema "Make America Great Again", este ha alentado a extremistas de derecha.

Cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones legislativas en Estados Unidos, vistas como un referendo sobre su Administración, Trump reaccionó atacando de nueva cuenta a los medios de comunicación.

"Una gran parte de la ira que vemos hoy en nuestra sociedad es causada por el reporte intencionalmente falso e inexacto de los principales medios de comunicación a los que me refiero como Noticias Falsas", escribió el presidente en Twitter. "Se ha vuelto tan malo y odioso que está más allá de toda descripción. Los medios tradicionales deben poner sus asuntos en orden, ¡RÁPIDAMENTE!", añadió.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018