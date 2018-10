FOTOS. Rob Kardashian ha bajado más de 60 libras y luce mejor que nunca

Rob Kardashian está logrando recuperar poco a poco la esbelta y saludable figura que tenía a sus 20 años y ha logrado perder más de 60 libras.

El hermano de Kim Kardashian encabezó un tormentoso y fugaz romance y compromiso matrimonial con Blac Chyna, ahora ha desaparecido completamente de la escena pública.

Su único medio de comunicación son sus posts ocasionales sobre sus dos más grandes pasiones: su hija Dream Renée Kardashian y los LA Dodgers.

Desde que la relación con la madre de su hija única estallara y terminara en los tribunales, Kardashian ha desaparecido completamente del mapa.

Una fuente cercana a la celebridad reveló que la vida de Robert ha dado un giro de 360 grados y que ha perdido 66 libras de peso.

En busca de una vida sana y feliz, empezó por mantener una dieta baja en grasas, hacer más ejercicios y alejarse de situaciones que no puede controlar.

"Él ha estado trabajando para volver a encarrilar su vida, especialmente por el bien de su nena. Salir del foco de atención fue importante. Renunciar a Instagram fue bueno. Necesitaba cambiar completamente, las cosas estaban fuera de control y su salud y las relaciones que tenía estaban sufriendo".

La persona también aseguró que él tiene claras sus prioridades, pues puso en primer orden a su hija que lo inspira a trabajar en sus fallas internas e inseguridades.

"Si bien hubo un momento en que apenas salía de su casa, ahora se lo ve más y feliz y de buen humor. Rob ha pasado mucho tiempo con sus hermanas y sobrinos. Es toda una nueva faceta que su familia celebra", destacó la fuente.

El hijo de Kris Jenner ha perdido 30 kilos, luego de vivir con ella ya regresó a su mansión por lo que ha sido un reto para la prensa observar cómo luce hoy con su nuevo y mejorado cuerpo.

"Simplemente no me gustaba que los fotógrafos me siguieran, así que me aseguré de estar lejos de todo eso. Soy muy bueno para desaparecer", manifestó cuando decidió no intervenir más en el reality familiar Keeping Up With the Kardashians.

