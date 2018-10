Boleto en Carolina del Sur gana 1,600 millones de dólares en lotería

Un boleto ganó el martes un pozo de 1,537 millones de dólares en una popular lotería en Estados Unidos, según responsables del juego. Y puede que el mundo jamás conozca al ganador.

Un boleto vendido en Carolina del Sur contiene los seis números elegidos en el sorteo del martes en la noche, dijo Mega Millions. El pozo estuvo a poco de ser el más alto entregado nunca en una lotería en el mundo.

Carolina del Sur es uno de ocho estados _los otros son Delaware, Georgia, Kansas, Maryland, Dakota del Norte, Ohio y Texas_ donde los ganadores pueden conservar el anonimato.

La combinación ganadora fue 5, 28, 62, 65, 70 y Mega Ball 5. No se ofrecieron detalles del lugar donde se vendió el boleto de inmediato, pero el afortunado jugador ganó pese a las lúgubres probabilidades: las opciones de tener los seis números son de 1 entre 302,5 millones.

Mega Millions se juega en 44 estados además de en Washington, D.C., y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

BREAKING: The final #MegaMillions winning jackpot amount is $1.537 BILLION! This means it does NOT break the largest jackpot record set by #Powerball! https://t.co/kNmsHrWqoU pic.twitter.com/y9NNk4FYwE

