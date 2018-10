PNC implementa plan operativo de seguridad por fiesta de Halloween

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó un plan operativo en el marco del 31 de octubre, fecha en la que se realizan actividades por la celebración de Halloween.

Pablo Castillo, portavoz de la entidad, señaló que desde el pasado miércoles se incrementaron las acciones de verificación en diferentes puntos del país para contrarrestar acciones delictivas.

“La PNC, como todos los años, se organiza a través de un plan para brindar seguridad a todas las personas en la celebración de la fiesta de Halloween, donde se intensifican los operativos en discotecas, bares y restaurantes que tienen actividades relativas a esta fecha”, explicó.

Se realizan patrullajes a pie y motorizados. Además se instalarán puestos fijos en cercanías de los comercios en donde se celebrará la noche de Halloween, con el fin de evitar hechos de violencia en contra las personas que acudan a este tipo de fiestas.

“Se van a intensificar los operativos de registro de personas y control vehicular”, resaltó.

Acciones durante un operativo de verificación en Petén. / Foto: PNC

Recomendaciones

Castillo explicó a Emisoras Unidas que, según estadísticas de años anteriores, el 31 de octubre aumentan los asaltos en distintos puntos, pues se tiene conocimiento que algunos de los integrantes de las pandillas operan ese día utilizando disfraces para pasar desapercibidos.

En ese sentido, recomendó a la población estar atentos a lo que ocurre y reportar a la PNC cualquier anomalía.

Asimismo, sugirió a quienes asistirán a fiestas no ingerir bebidas que no sean servidas bajo su presencia, “en virtud de que también pueden ser víctimas de algunas situaciones ilícitas a través de estas festividades”. E hizo un llamado a no conducir bajo efectos de licor.

Otra de las recomendaciones de parte de la PNC está dirigida a los padres de familia para que cuiden durante la festividad a sus hijos menores y adolescentes, acompañándolos por el recorrido que realizarán si salen a las calles para pedir dulces.

* Con información de Emisoras Unidas y Ministerio de Gobernación.