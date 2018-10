Universidad acuerda pagar US$215 millones a presuntas víctimas de abuso sexual

La Universidad del Sur de California (USC) dijo el viernes que alcanzó un "acuerdo de principio" para pagar 215 millones de dólares en compensación por presuntos abusos sexuales por parte de un ginecólogo del campus.

El médico George Tyndall ha negado las acusaciones hechas por cientos de mujeres que van desde violación hasta tocamientos inapropiados durante los exámenes médicos que realizó en 30 años de carrera.

También fue acusado de tomar fotos de los genitales de sus pacientes y hacer observaciones lascivas sobre su físico, así como comentarios racistas y homofóbicos.

BREAKING: @USC will pay a $215 million settlement for a class action lawsuit brought by victims of former gynecologist George Tyndall, according to a letter from President Wanda Austin’s office. pic.twitter.com/DJ8VtEbrqa

— Daily Trojan (@dailytrojan) October 19, 2018