Trump reconoce ante la prensa que el periodista saudita desaparecido podría estar muerto

En declaraciones a la prensa este jueves, el presidente Donald Trump reconoció que el periodista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido desde hace dos semanas en Turquía, podría estar muerto.

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense advirtió una respuesta “severa” contra Riad si se confirma que el reino tuvo algo qué ver en el asesinato.

A la pregunta de si pensaba que el periodista había fallecido, Trump respondió:

“Es un caso muy malo, pero veremos qué pasa”, añadió el presidente.

President Donald Trump says it "certainly looks" like Saudi journalist Jamal Khashoggi is dead. Trump says he is considering "very severe" consequences for Saudi Arabia if they are responsible pic.twitter.com/y1P4OANdBF

— CNN Politics (@CNNPolitics) October 18, 2018