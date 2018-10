FOTOS. Hace 11 años Kim Kardashian saltó a la fama gracias a su video porno

En el 2003 el nombre de Kim Kardashian no tenía tanta fama, algunos la conocían por haber crecido rodeada de jóvenes famosos como Nicole Richie o Paris Hilton.

Solo su padre, Rob Kardashian, era después de haber sido el abogado del famosos deportista O.J. Simpson, quien fue sentenciado por el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown, y de Ronald Goldman.

Ese mismo año Rob murió de un terrible cáncer mientras ella apenas alcanzaba la mayoría de edad, sin duda fue una dura época para toda su familia.

Fue su novio, el cantante Ray J, quien no solo la ayudó durante este proceso sino que la llevó a la fama luego de grabarse teniendo relaciones sexuales.

Here's The Reason Why Kim Kardashian And Ray J Will Always Be Linked Togetherhttps://t.co/kwAPgorutj

— viralzone (@nicefiger) 16 de septiembre de 2018