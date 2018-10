Horror y polémica por galletas hechas con cenizas de cadáver distribuidas en escuela

Ocurrió en una escuela de Davis, un suburbio de Sacramento, la capital de California.

La policía, que investiga el caso, dijo que la estudiante llevó las galletas a la escuela el pasado 4 de octubre y las compartió con casi una decena de sus compañeros.

“Una chica que estaba también en mi clase me paró y me preguntó si quería una galleta. Como la conocía me dije: '¿Por qué no? Es una galleta'”, dijo Andy Knox a la cadena KCRA, de NBC.

“Pensé que les había puesto drogas o algo y le pregunté: '¿Es una galleta con marihuana o algo?', y me respondió que no. Luego dijo que (el alimento) tenía las cenizas de su abuelo y se rió. Quedé horrorizado”, añadió Knox.

