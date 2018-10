¿Con cuánto ayuda EE. UU. a Honduras?

El presidente Donald Trump advirtió a su homólogo hondureño que suspenderá inmediatamente la cooperación a esa nación centroamericana si Juan Orlando Hernández no impide el avance de una caravana de unos 2.000 migrantes que el martes se desplazaba hacia la frontera sur estadounidense.

“Estados Unidos ha informado de manera enérgica al presidente de Honduras que, si la gran caravana de personas que se dirigen a Estados Unidos no es detenida y regresada a Honduras, no se dará más dinero o ayuda a Honduras, con efecto inmediato”, escribió el mandatario en Twitter.

We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2018