PDH verifica atención en consulta externa del hospital Roosevelt

Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizan este lunes una verificación en la consulta externa del hospital Roosevelt, en donde desde hace varias semanas la atención es irregular.

Al centro asistencial se presentaron la procuradora Adjunta, Claudia Maselli; y la Defensora de la Salud, Zulma Calderón, quienes se refirieron a los primeros resultados obtenidos tras un recorrido en diferentes áreas.

Entre los hallazgos que resaltaron está la falta de atención a personas mayores, pues hay quienes según Maselli, se van “resignadas” luego de que se les reprograman las citas médicas.

La funcionaria detalló que movilizarse hacia los hospitales en diferentes ocasiones y no poder ser atendidos, les genera a los pacientes gastos económicos y tiempo. “Es un drama no solo individual de la persona que no es atendida, sino son dramas familiares”, dijo.

“Hay personas que han dejado trabajos para poder desplazarse a los hospitales, niños que no están yendo a estudiar porque tienen que venir consultas y estas se les reprograman. Hay algunas fijadas para febrero de 2019”, añadió.

Maselli indicó que no es solo el Roosevelt donde se da esta problemática, sino que es generalizada, ya que algunas consultas externas de hospitales nacionales se mantienen absolutamente suspendidas y hay otras que están funcionando irregularmente.

Aunque los pacientes ven justas las demandas de los médicos, también piden ser atendidos, pues tienen necesidad de ello, tal como lo han expresado a la PDH.

Maselli resaltó que a la institución del Procurador le corresponde velar por que los servicios públicos para poder ejercer los derechos a la salud y educación estén a disponibilidad de la población.

Por su parte, Calderón indicó que en este conflicto hay tres partes: el Ministerio de Salud, los médicos y los pacientes. A la mesa se han estado sentadas las dos primeras, pero la fundamental, que son los usuarios de los servicios hospitalarios, sigue viéndose afectada directamente porque la atención es irregular.

“Esta es una situación sumamente lamentable y en este momento el gran reto para el Ministerio de Salud y los médicos es buscar el balance en el cual sigan avanzando las negociaciones que están en gestión, sin que se siga vulnerando el derecho a la salud y la vida de todos los usuarios de la red hospitalaria”, destacó la defensora de la PDH.



































Avance de los diálogos

Desde inicios de agosto se intensificó la problemática en los hospitales, tomando en cuenta que los médicos se declararon en asamblea permanente para exigir mejoras laborales.

Maselli dio a conocer que por medio del proceso de facilitación de diálogo que estableció la PDH a voluntad de médicos y autoridades de la cartera de Salud, se establecieron dos acuerdos, uno es en cuanto a dignificación salarial y el otro relacionado con la ley de carrera administrativa para el personal salubrista.

Indicó que la semana pasada hubo una reunión entre delegados de los Ministerios de Salud y Finanzas, con los médicos, a la cual la PDH fue invitada. En esta se dialogó sobre el tema de los salarios, pero se observó que no era viable presupuestariamente. Entonces, hoy se desarrollaría un nuevo encuentro.

Calderón expresó que este es un problema estructural, que va mucho más allá, y por lo tanto, debe ser abordado de forma integral para que pueda haber resultados que den como objetivo no solo la dignificación salarial, sino una mejora en la calidad de la atención.