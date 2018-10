Fiscal General informa que investigarán nombramientos durante gestión de Thelma Aldana

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, anunció que se iniciará una investigación relacionada con posibles irregularidades en el nombramiento de Fiscales Regionales y del Coordinador Nacional.

Esta podría involucrar a la extitular de esa entidad, Thelma Aldana, ya que la convocatoria para ocupar los cargos se habría hecho durante su gestión.

En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, Porras explicó las diferentes anomalías que se habrían detectado en el proceso para designar a quienes ocuparían estas plazas y confirmó que los nombramientos fueron dejados sin efecto desde el pasado viernes.

La funcionaria detalló que se incumplió con la Ley Orgánica del MP y calificó como “un acto de impunidad lo ocurrido”. En ese sentido, indicó que se le dará seguimiento al tema.

También dijo que no es ella quien puede precisar si verdaderamente hay culpabilidad criminal o legal ante un hecho que aún se va a denunciar.

“Será la investigación la que nos diga si hay o no responsabilidad de esta naturaleza, entonces no me corresponde a mí. Son los fiscales a quienes les corresponderá el caso investigar e indicarnos si sí o no hay culpabilidad de una persona determinada”, dijo.