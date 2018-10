Víctima de abuso sexual muestra con dibujos el horror que vivía

El hombre que debía protegerla la hizo vivir una pesadilla, y años después se atrevió a mostrar los dibujos con los que pedía auxilio, para alertar a otros padres y madres.

Era muy pequeña para tener el valor de decir con sus palabras, lo que ocurría, por eso se refugiaba en el papel y el lápiz, dio muchas señales de que algo no andaba bien, pero como a muchas víctimas, nadie le prestó la atención debida para saber que algo horrible le ocurría.

Se trata de Mica Rodríguez, como se identifica en su perfil de Facebook, quien hace algunas semanas declaró lo dolorosa que fue su infancia y adolescencia, y aunque no especifica de qué país es originaria, sus dibujos “parten el alma”.

“Soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia por parte de mi papá biológico y en esta publicación quiero recopilar las señales que di siendo niña y adolescente, tanto dibujos como escritos”, comienza Mica su relato, para luego advertir a los padres de familia, docentes y vecinos, a que presten atención al comportamiento de los niños, que a edades tan cortas solo pueden expresarse por medio de juegos o dibujos.

“Si ellos tienen la valentía de acercarse y contarte lo que pasó, créeles, los niños no mienten y no pueden inventar algo de lo que desconocen como un acto de abuso sexual”, continúa.

La usuaria compartió una serie de 17 fotografías de sus dibujos y algunos escritos, en uno de ellos se lee: “Ocultar las lágrimas… ya no lo soporto, que alguien venga, que alguien me diga un motivo para continuar… necesito saber que no todo está perdido y que vale la pena luchar… mamá, te necesito, papá por qué me haces esto? Por qué?”.