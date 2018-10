¿Hay injerencia internacional en las Cortes del país como lo indicó el presidente Morales? Esto dicen analistas

En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se abordó este viernes sobre las declaraciones que dio el presidente Jimmy Morales en la II Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica.

El mandatario se refirió a los avances en la lucha contra el narcotráfico y la migración, así como a temas de seguridad, protección de fronteras y la supuesta “injerencia internacional” en las cortes del país.

También habló de las preocupaciones del Gobierno de Guatemala con relación al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su titular, Iván Velásquez.

Como invitados en cabina participaron Luis Lam Padilla, abogado constitucionalista; Aníbal García, exdiputado y excandidato presidencial; y Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado penalista.

Morales mencionó entre los resultados positivos de Guatemala en materia de seguridad: “Hemos detenido a más de 90, cerca de 100 personas, completamente ligadas a temas terroristas con ISIS y no solamente los hemos detenido dentro de nuestro territorio, sino que han sido deportadas a sus países de origen”.

Según García, se ha registrado un caso de una persona sospechosa de tener vínculos con el terrorismo, pero al hablar de 90 vinculadas con ISIS, Morales se ve obligado a aclarar quiénes son.

En ese sentido, consideró que es una imprudencia y es muy difícil probar que sea cierto lo que él está diciendo, pues solo se trataría de personas señaladas y no está comprobado que en realidad tengan relación con esa organización terrorista.

Además, García cuestionó que ese fuera el espacio adecuado para abordar los temas a los que hizo referencia Morales, como la inconformidad con la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su titular, Iván Velásquez.

“Esos espacios están siendo utilizados por el presidente y su equipo de asesores para desviar la atención de problemas reales y de fondo para Guatemala, para seguir en una posición berrinchosa con relación a los temas de CICIG y Velásquez”, dijo el exdiputado.

Publinews Guatemala Guatemala ha capturado a 100 terroristas de ISIS, dice Morales El presidente, Jimmy Morales, aseguró en Washington a líderes norteamericanos y del Triángulo Norte de Centroamérica que durante su gestión se han capturado a terroristas vinculados al Estado Islámico.

En tanto, Lam consideró que Estados Unidos es buen aliado para combatir los temas de narcotráfico y migración que se abordaron, también en el aspecto de seguridad.

Añadió que el tema de CICIG era puntual tocarlo en la conferencia, sobre todo siendo la nación norteamericana una aliada en la lucha contra la corrupción en Guatemala y el país que mayor donación da para el funcionamiento de la comisión.

A criterio del abogado, al ver el presidente que la Corte de Constitucionalidad (CC) está ejerciendo una intromisión directa en el funcionamiento del Organismo Ejecutivo y que considera que esto puede tener alguna vinculación con la CICIG, el foro era adecuado para tratarlo.

Tomando en cuenta que se habló de seguridad fronteriza, mencionar el tema de ISIS también cabía en el encuentro, señaló Lam, y descalificar de alguna manera lo dicho por Morales no no es prudente porque no se tiene la información de manera pública, pues quizá es manejada directamente por la Secretaría de Inteligencia y el Ministerio de Gobernación.

Pérez Trabanino por su parte dijo que, si es cierto, son temas de seguridad nacional y Guatemala siempre ha sido muy porosa en ese tipo de cosas.

“De hecho, uno de los grandes intereses de nuestros vecinos en temas de corrupción es ese, en Guatemala se le ha dado licencia, DPI, pasaporte y cualquier otro documento a cualquier persona. Las redes de tráfico de personas en Guatemala han hecho un paraíso”, dijo.

Aunque desconoce si es o no mérito del Gobierno, tomando en cuenta que hay personas con alertas internacionales y en cualquier país no se les permite el ingreso. “Puede ser cierto y puede ser un tema grave”, detalló, pero el presidente en esta coyuntura tiene poca credibilidad en lo que dice.

“No me extraña la cifra, pero me parece que hubiera sido muy aventurado del presidente reconocer un mérito tan grande del Gobierno en un foro donde iba a ser analizado y la gente se supone que sabía que eso era cierto”, detalló el abogado.

¿Injerencia?

El mandatario hizo referencia a la “injerencia internacional” que ha tomado las Cortes del país, y que con ello se le ha quitado la capacidad de actuar como presidente. También señaló una serie de irregularidades de la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Hemos sufrido una injerencia internacional que tiene tomadas nuestras cortes de justicia, y el que hayan tomado esas cortes, no solamente no está quintado la capacidad de poder actuar como presidentes, sino que nos están afectando a nosotros y ustedes”, dijo Morales en el encuentro, donde también estaban presentes funcionarios de Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

“La principal corte de mi país ha violado la Constitución y la Convención de Viena y lo dije en mi discurso en Naciones Unidas. Se han puesto jueces y magistrados que han tomado decisiones en contra del Gobierno y contra empresas incluso de capital norteamericano”, continuó.

Sobre esto, Pérez Trabanino dijo que las Cortes siempre han sido vulnerables a las influencias en este país. “Se trata de un sistema judicial tan poroso que siempre ha respondido a intereses (de diferentes sectores) y ante la presión de la CICIG iba a ceder”.

“¿Que la CICIG lo haya cooptado?, la verdad es que sí. Sobre esa base de una justicia tan vulnerable fue muy fácil quebrarle la mano al sistema judicial”, aseguró.

“La CICIG le quebró la mano al sistema de justicia totalmente, se aprovechó de esa debilidad y del miedo. La nominación del sistema judicial es producto de intereses políticos y eso hace que este sea bastante comprometido”, manifestó.

La CC también es un tipo de conformación política, siempre ha habido mucha presión y polémica sobre sus resoluciones, agregó el abogado penalista. “La CC está viviendo un momento de coyuntura que por razones que no entendemos no le es afín al gobierno, si le fuera afín obviamente Morales no se quejaría”.

A su criterio, el mandatario tiene razón el sistema judicial en Guatemala; sin embargo, él tuvo “en las manos” las reformas constitucionales al sector justicia, pero el tema no avanzó.

Publinews Guatemala Morales habla en Washington de “injerencia internacional” en las cortes del país El presidente, Jimmy Morales, le dijo a líderes centroamericanos que la máxima corte del país ha violado la Constitución y la Convención de Viena.

Por el contrario, el exdiputado García reiteró que el espacio de ayer era para evaluar el cumplimiento del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y Morales se podía referir a los avances en ese ámbito.

“Pero Morales siempre termina preso de sus bajas pasiones. Cuando dice las Cortes en el país están tomadas, eso no es nuevo, ya lo sabemos, aquí no hay Estado de derecho, todo mundo sabe cuál es la crisis del sistema judicial. La famosa independencia judicial no existe en este país”, manifestó.

“Yo no estoy de acuerdo en que alguien le quiebre la mano al sistema de justicia, pero eso siembre ha sucedido, el problema es quién lo está haciendo ahora. Me parece que ese berrinche presidencial y andarse quejando en todos lados, no debería ser expuesto en foros internacionales”, añadió.

Según García, los fallos de los tribunales siempre van a ser debatibles y objeto de polémica.

Mientras tanto, Lam detalló que Guatemala está pasando por una situación preocupante y grave en el sistema judicial.

Esta es una República y hay tres organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y existe una CC con una función específica de velar por la defensa del orden constitucional, es decir que cada uno de los organismos del Estado juegue el papel que le corresponde, según la Constitución, explicó.

“Cuando se ve una CC que en lugar de velar por que se cumpla esa defensa, se convierte en una violadora del mismo orden constitucional, nos preguntamos qué hacer”, mencionó.

En ese sentido, resaltó que todas las votaciones controversiales de la CC en el tema político, y específicamente en política exterior, han sido tres a dos. Y consideró que hay tres magistrados con una tendencia de activismo político a través de las resoluciones judiciales.

“Concuerdo con lo que dice Pérez Trabanino, la CICIG ha hecho una injerencia directa en el sistema judicial, desde jueces de primera instancia penal, hasta magistrados penales de Salas de Apelaciones, en los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por supuesto en la CC”, expresó el abogado.

La corte no tiene “pito que tocar” en temas como el de Iván Velásquez y el embajador de Suecia, Anders Kompass, puntualizó.