Astronautas de EEUU y Rusia realizan aterrizaje de emergencia

Dos astronautas, uno de Estados Unidos y otro de Rusia, estaban a salvo tras un aterrizaje de emergencia el jueves en las estepas de Kazajistán luego de un problema en la cápsula rusa que los llevaba a la Estación Espacial Internacional.

El astronauta de la NASA Nick Hague y el de Roscosmos, Alexei Ovchinin, despegaron según lo previsto a las 14:40 horas (0840 GMT) del jueves del cosmódromo alquilado por la agencia rusa en Baikonur, Kazajistán, a bordo de un cohete propulsor Soyuz.

Las agencias espaciales rusa y estadounidense explicaron que el cohete de tres fases sufrió un bloqueo de emergencia en la segunda parte del proceso.

La cápsula salió disparada del propulsor y entró en descenso balístico, aterrizando en un ángulo más inclinado de lo habitual y sometiendo a la tripulación a una importante carga de fuerzas G.

Según la NASA, los equipos de rescate llegaron al lugar donde aterrizaron Hague y Ovchinin, que fueron sacados de la nave y estaban en buen estado.

La cápsula aterrizó a unos 20 kilómetros (12 millas) al este de la ciudad kazaja de Dzhezkazgan.

El fallo en el lanzamiento supone un error sin precedentes en el programa especial ruso, que se ha visto salpicado por una serie de errores en despegues y otros incidentes en los últimos años.

El viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, dijo a reporteros que Rusia suspende todos los lanzamientos espaciales tripulados a la espera de la investigación sobre la causa del fallo que hizo que la cápsula Soyuz se separase automáticamente del propulsor 123 segundos después de despegar.

Moscú compartirá toda la información relevante con Estados Unidos, agregó el funcionario.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:40am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroHague and Alexey Ovchinin leaves Earth on a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station. Watch: https://t.co/BjMDNrNorR pic.twitter.com/0Cfm0Uu2Jx

— NASA (@NASA) October 11, 2018