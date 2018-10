EN VIVO. Florida recibe el impacto del peligroso huracán Michael

Florida se preparaba este miércoles para el peligroso embate del huracán Michael, que en las últimas horas alcanzó la categoría 4 (en la escala de 5 de Saffir-Simpson) con vientos potencialmente catastróficos de 249 kilómetros por hora.

Luego de ganar una fuerza aterradora durante la noche del martes, el meteoro amenazaba hoy la franja noreste de Florida. Su vórtice tocó tierra en una zona de pueblos pesqueros, bases militares y playas de arena blanca.

En cuestión de días, pasó de ser una depresión tropical a una tormenta con vientos destructivos, capaz de generar hasta 30 centímetros de lluvia y una marejada ciclónica de hasta cuatro metros.

Más de 375 mil personas a lo largo y ancho de la costa del Golfo fueron alertadas para que abandonaran la zona, mientras las bandas nubosas del huracán tocaban la costa con vientos cada vez más fuertes, lluvia y mares ascendentes antes del amanecer.

El comisario del condado de Bay dio una orden de tomar refugio, mientras que el gobernador Rick Scott advirtió que ya no era tiempo de evacuar, y que si aún había personas en las zonas situadas al paso del huracán, estas debían buscar refugio “inmediatamente”.

The time for evacuating along the coast has come and gone. First responders will not be able to come out in the middle of the storm. If you chose to stay in an evacuation zone, you must SEEK REFUGE IMMEDIATELY.

— Rick Scott (@FLGovScott) October 10, 2018