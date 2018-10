El poderoso huracán Michael alcanza la categoría 3 y enfila hacia Florida

Michael se convirtió este martes en un huracán de gran intensidad, con categoría 3 de máximo 5, al alcanzar vientos de 195 kilómetros por hora en su ruta hacia el norte de Florida.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el meteoro se arremolinaba en el Golfo de México 470 kilómetros al sur de Panama City, en la costa suroeste de Florida, hacia donde avanzaba a 19 kilómetros por hora.

"Michael es un huracán cateogría 3 de la escala Saffir Simpson (…) Se espera un fortalecimiento adicional y Michael será un huracán de gran intensidad cuando toque tierra en Florida", escribió el NHC.

