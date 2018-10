Huracán Michael elevado a categoría 2 en Golfo de México

El Huracán Michael, que se traslada por el Golfo de México hacia la costa estadounidense, fue elevado a categoría 2 sobre 5, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El ciclón provoca vientos de hasta 155 km/h y debería pasar a categoría 3 al momento de tocar tierra en el Estado de Florida, causando fuertes precipitaciones según las previsiones.

Michael se encuentra actualmente a 635 kilómetros al sur de Panama City, Florida, y se desplaza de norte a noroeste a 20 kilómetros por hora.

Los residentes del noroeste de Florida llenaban el lunes sacos de arena, tapaban sus ventanas y amarraban sus botes en los muelles como preparativos para la llegada del huracán Michael, que los meteorólogos han advertido podría azotar la costa estadounidense del Golfo de México como un peligroso huracán de categoría 3 en los próximos días.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 64 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical tienen un radio de hasta 313 kilómetros desde el centro, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

#Michael could produce three life-threatening hazards along portions of the northeastern Gulf Coast: storm surge, heavy rainfall, and hurricane-force winds, with storm surge and hurricane watches in effect. Residents in these areas should follow advice given by local officials. pic.twitter.com/JZENNHSQTK

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2018