Experto: “Habrá consecuencias por ocultar el filtrado de Google Plus”

“No hemos encontrado evidencia de que ningún desarrollador haya tenido conocimiento de este error, o de que hayan abusado de él, y no hemos encontrado evidencia de que la información de ningún perfil haya sido utilizada de manera negativa”, dijo Google en una declaración.

Kevin Curran, profesor de seguridad cibernética en la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte, le dio a Publinews Internacional su perspectiva sobre la situación.

Google anunció el cierre de Google Plus debido a una fuga de datos

“Los datos que se comprometieron fueron los campos del perfil de Google Plus que incluían el nombre, la dirección de correo electrónico, la ocupación, el género y la edad.

Google afirma que los perfiles que se hicieron visibles por error "no incluían ningún otro dato publicado o conectado a Google Plus o cualquier otro servicio, como los mensajes de Google Plus, los datos de la cuenta de Google, los números de teléfono o el contenido de G Suite”.

¿En qué se diferencia este caso del de Cambridge Analytica?

“Esto es diferente en que Google Plus no usó métodos infames para recopilar estos datos. Los usuarios que publicaron los datos en su perfil dieron su consentimiento explícito. Esto es simplemente un error de Google pero, sin embargo, es explotado por hackers.

En el caso de Cambridge Analytica, utilizaron prácticas furtivas para extraer los datos de muchas personas que no dieron su consentimiento, lo que infringe las directrices internacionales actuales sobre recolección de datos. Sin embargo, Google no respondió de manera correcta, sino que lo ocultó. Habrá consecuencias como resultado”.

¿Cuánto podría afectar el escándalo al gigante?

“Es difícil decir en esta etapa cuánto afecta a ALPHABET, la empresa matriz. Ciertamente la prensa negativa no será bienvenida. Puede haber una gran multa y también nuevas regulaciones como resultado, pero no es un buen día para ellos.

Ellos afirman que 'No encontramos evidencia de que ningún desarrollador estuviera al tanto de este error, o de abusar de la API, y no encontramos evidencia de que los datos de perfil hayan sido mal utilizados', en su blog sobre el tema, pero esto no los puede salvar de una castigo pesado”.

Este es uno de los fracasos de Google. Cuéntenos de otros.

“Google tiene una larga lista de productos y servicios fallidos. Quizás el fracaso más espectacular fueron sus gafas.

Las gafas de Google fueron una pantalla de realidad aumentada (HMD) montada en la cabeza, basada en Android y lanzada en 2014. Las gafas mostraban información en formato de manos libres similar a un teléfono inteligente y permiten a los usuarios navegar por la web a través de comandos de voz en lenguaje natural. Hubo una reacción inmediata contra la privacidad que rodea al público ya que las personas sintieron que estaban siendo grabadas. Por eso se detuvo.

En 2010, Google creó Buzz, que era una red social híbrida y mensajes conectados a Gmail. No logró ganar usuarios y fue retirado en 2012.

Google compró Picasa en 2004 para permitir a los usuarios organizar sus fotos en línea, pero falló.

Google's Notebook fue una aplicación para cortar y pegar texto desde el navegador a su cuaderno personal, pero se retiró. Cualquier dato existente en Notebook se transfirió a Google Docs.

Google Helpouts se lanzó en 2013 para permitir a los usuarios compartir su experiencia a través de transmisión en vivo. Fue pensado para ser un servicio de ayuda de PC / Mobile en tiempo real pero falló.

Google Moderator fue una herramienta de monitoreo de comentarios que permitió a los usuarios clasificar las preguntas y sugerencias de otros usuarios. Google Moderator se cerró en 2015”.

¿Están nuestros datos seguros en cualquier sitio web?

“Si se encuentra en sitios implementados correctamente, pero hay una gran mayoría de sitios que son casi demasiado grandes para administrar de forma segura y, por supuesto, muchos de los que no cuentan con los departamentos de TI con la suficiente seguridad para administrar los datos.

Cuanto más grande sea el sitio, mayor será el valor asociado a los datos, y más piratas informáticos intentarán golpearlo”.