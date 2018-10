El huracán Michael amenaza Florida y el Golfo de México

En su reporte de este lunes, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Michael evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora.

Se pronostica que la tormenta avance hacia el Golfo de México, en donde las temperaturas cálidas y las condiciones atmosféricas favorables podrían aumentar su fuerza.

NHC Director Ken Graham will provide a Facebook Live broadcast at 11:40 a.m. EDT (10:40 a.m. CDT) regarding Hurricane #Michael and its potential impacts to the U.S. northeast Gulf Coast – https://t.co/X6AtWYsfCm @NOAA @NWSWPC @NWS #HurricanePrep pic.twitter.com/yUsedBdRnq

Ya que Michael pasará dos o tres días en el golfo, “hay una gran posibilidad de que se fortalezca a un gran huracán antes de que toque tierra”, escribió Robbie Berg, especialista del NHC, citado por la AP.

El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró estado de emergencia para 26 condados, a fin de que se puedan tomar medidas de precaución en el sector noroccidental del estado. Esto permitirá que se destinen recursos y la designación de 500 miembros de la Guardia Nacional de Florida para prepararse para Michael.

“Esta tormenta podría ser letal y sumamente peligrosa”, dijo Scott el domingo, tras recibir un informe en el Centro de Operaciones de Emergencia.

El funcionario advirtió que la marea alta podría afectar a zonas costeras del estado incluso si no están directamente debajo del meteoro.

Michael, que se formó el domingo cerca de la península de Yucatán, traerá entre 10 y 20 centímetros de lluvia (hasta 30 centímetros en algunas áreas) en el oeste de Cuba antes de que llegue a Estados Unidos.

Here are the 11 AM EDT/10 AM CDT Key Messages for #Michael. Life-threatening storm surge is possible along portions of the Florida Gulf Coast. pic.twitter.com/FLSe8SEQMo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2018