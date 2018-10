Bolsonaro y Haddad, en carrera por segunda vuelta en Brasil

"Reducir el número de ministerios, eliminar y privatizar (empresas) estatales, (…) descentralización del poder dando más fuerza económica a los estados y municipios", proclamó Jair Bolsonaro en Twitter, retomando su activa campaña en redes sociales tras obtener el 46.03 % de los votos en la primera vuelta celebrada el domingo en Brasil.

Reduzir o número de ministérios, extinguir e privatizar estatais, combater fraudes no Bolsa-Família para que quem precise possa ter este amparo humanitário ampliado, descentralização do poder dando mais força econômica aos estados e municípios. A política a serviço do Brasileiro!

— Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) October 8, 2018