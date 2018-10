Trabajo de la pesquisidora contra Morales genera suspicacias

El extenso interrogatorio que lleva a cabo la mesa de trabajo para determinar si existen indicios para recomendar levantarle la inmunidad a Morales ha generado dudas, señalan analistas.

Aunque la Ley en Materia de Antejuicio permite que la pesquisidora remita un informe en 60 días, los diputados en el primer mes analizaron el expediente que presentó el Ministerio Público que cuenta con más de cinco mil folios.

El constitucionalista Alejandro Balsells consideró que los congresistas están confundiendo sus funciones, ya que ellos solo deben analizar si hay evidencias de que se cometió el delito.

“Es absurdo haber citado a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, no tienen idea de lo que están haciendo, solo tratan de justificar el tiempo, lo cual es un apoyo solapado al presidente”, resaltó Balsells.

Además de escuchar los audios en los que Paulina Paiz y Olga Méndez López declaran sobre la recaudación de fondos por parte de empresarios para la campaña electoral del Frente de Convergencia Nacional-Nación, las volvieron a citar, pero ambas prefirieron ser representadas por sus abogados.

También fueron citados Luis Rodrigo Arenas Echeverría, principal coordinador de las reuniones de Morales con los financistas, y Andrés Botrán, y se prevé que se presenten 43 representantes de los negocios que se presume que colaboraron con el pago de los fiscales.

Acciones para desvirtuar

Luis Linares, exministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), indicó que algunos miembros de la comisión se han extralimitado y han exigido hechos reiterativos, como las preguntas que le hicieron a los fiscales que fueron más de defensa en vez de recabar información para que sea una pesquisa imparcial.

El profesional recordó que la comisión tiene que determinar si los señalamientos tienen fundamento para que se justifique la investigación.

“El trabajo de la comisión es similar a lo que hace el gobierno con la CICIG, están dando tiempo para que se calme la situación, por lo que parece que son más acciones para desvirtuar la estrategia que hay desde el Congreso para desgastar y retrasar”, puntualizó Linares.

Citan al presidente

De acuerdo con el cronograma de la comisión pesquisidora, del 11 al 14 fue citado el mandatario para que presente su defensa; aunque no se ha confirmado su asistencia, es probable que sea su abogado quien presente las pruebas.

El plazo para que la pesquisidora entregue el informe vence el 27 de octubre, los diputados acordaron dar a conocer el informe entre el 22 y del 25 de octubre.

“No les corresponde a los diputados hacer el papel del OJ”, Roberto Alejos, constituyente y exdiputado

El antejuicio fue para prevenir que no se detuviera a un funcionario injustamente y como una medida política para evitar que en algunos casos los diputados no se presentaran a algunas sesiones, el significado del antejuicio es previo a un juicio y no les corresponde a los diputados hacer el papel del Organismo Judicial (OJ) respecto a las citaciones e investigaciones que están realizando. Los diputados tienen que tomar una decisión política o realmente explicar que hay posibilidades de que se cometió un delito y así evitar que es un intento de golpe de Estado, y sea el OJ el que ordene la investigación, por lo que la decisión de la pesquisidora no debería de tomar muchos días. Están alargando el proceso innecesariamente porque toman funciones judiciales y son acciones que la población cuestiona.