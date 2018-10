Trágico accidente de tránsito deja 20 muertos en Nueva York

El accidente ocurrió la tarde del sábado en una ruta comercial del condado de Schoharie, según la Policía de Nueva York. De acuerdo con las primeras investigaciones, el impacto inicial habría lanzado la limusina colina abajo hasta arrollar a un grupo de personas cerca de una tienda de alimentos y regalos llamada Apple Barrel, muy popular entre los turistas durante el otoño.

Medios locales informaron que el interior de la limusina viajaban personas que se dirigían a una boda. De momento, no se ha divulgado la identidad de las víctimas, pero las autoridades señalaron que ya se estaba informando a los familiares.

No estaba claro cuántos de los fallecidos eran turistas y cuántos viajaban en los vehículos involucrados en el accidente, pero testigos relataron que vieron muchos cuerpos tendidos en las afueras de la tienda.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Nueva York ha envió un equipo para investigar el incidente y la Policía estatal había establecido una línea telefónica dedicada a ayudar a los allegados de los afectados.

Heavy ntsb presence here at site of accident in Schoharie pic.twitter.com/n7dhfU7NK7 — Jesse McKinley (@jessemckinley) October 7, 2018

A través de un mensaje publicado en Facebook, Apple Barrel lamentó lo sucedido y calificó de "horroroso" el accidente.

Citada por el New York Times, Jessica Kirby, gerente de la tienda, narró que varios clientes que estaban en el parqueo murieron golpeados por la limusina. "Venía a casi 100 kilómetros por hora (…) No quiero describir la escena (…) No es algo en lo que quiera pensar", aseveró.