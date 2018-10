Camión del Sistema Penitenciario colisiona en garita de seguridad del hospital Roosevelt

View this post on Instagram

#UrgenteGT | Camión del sistema penitenciario se descontrola e impacta contra garita de seguridad en 7 avenida 2 calle zona 11, ingreso a hospital Roosevelt. Tirpulantes y privados de libertad que trasladaban estan ilesos. Causa alerta en seguridad y por ello el movimiento policial, informa Ottoniel De León. #TransitoGT #TraficoGT