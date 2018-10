Análisis: ¿Qué significan las palabras del Presidente para argumentar decisiones sobre CICIG?

En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó este jueves acerca de lo expresado por el presidente Jimmy Morales para argumentar sus decisiones con relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su titular, Iván Velásquez.

Como invitados en cabina participaron Ramiro McDonald, catedrático universitario, estratega de comunicación y semiólogo; y Rodolfo Ibarra, consultor en manejo de crisis, estrategia y comunicación.

Los entrevistados expresaron posturas contrarias con relación al actuar del mandatario. McDonald consideró que tanto Morales como otras personas que están haciendo gobierno no son éticas y deben salir de la administración lo antes posible. En tanto, Ibarra resaltó la importancia de respetar la Presidencia, y por lo tanto, el cumplimiento del período de Morales en el cargo.

Diferentes opiniones se han dado acerca de la decisión de Morales de no prorrogar el mandato de la CICIG, que concluye en septiembre de 2019, y de la prohibición para que Iván Velásquez ingrese al territorio nacional.

Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que avala el ingreso del comisionado, el Gobierno mantiene la restricción. Ayer, al ser consultado el mandatario sobre si acataría o no esa resolución, respondió citando a un filósofo y eso generó opiniones de la ciudadanía.

“A Galileo Galilei le dijeron que no dijera que la tierra se movía, y entonces él dijo, la tierra no se mueve, pero se mueve. Así queda la respuesta”, dijo a los periodistas.

Sus declaraciones fueron analizadas en el programa. McDonald aseguró que es falso que Galilei haya dicho eso. “Esta es una cuestión popular que no tiene ningún sentido porque en la realidad no fue lo que dijo”.

A su criterio, se observa falta de compromiso de parte de Morales al no responder de forma clara y directa lo que piensa, sino de manera ambigua para no comprometerse, lo cual es preocupante.

“En la perspectiva semiótica, se ve a una persona que no quiere responder porque tiene miedo de lo que venga después de esa frase”, señaló el experto.

Mientras tanto, Ibarra opinó que el presidente lo que está diciendo es que si Velásquez buscara regresar a Guatemala, no le permitiría que ingrese. Él ha dicho que no va a acatar una orden que a su consideración es ilegal de parte de la CC.

“No veo ninguna ambigüedad, lo que veo es certeza”, señaló sobre las palabras de Morales.

Gestión de Morales

El semiólogo manifestó que Jimmy Morales “es un camaleón”, pues es una persona con capacidad para adaptarse a las circunstancias. “Lo único que hace es leer guiones. Es débil y dubitativo cuando debe enfrentarse con periodistas”.

Añadió que no ha logrado ganarse el respeto de la ciudadanía porque no ha actuado de forma ética y no cuenta con la capacidad necesaria para ocupar la presidencia.

En su opinión, la imagen de Morales está por los suelos, pues se proclamó como un candidato "ni corrupto, ni ladrón" para lograr ser electo, pero no ha mantenido esa postura.

Según él, habría que declarar interdictos a Morales y al vicepresidente Jafeth Cabrera para que salgan lo antes posible del poder, y que el país se pueda encauzar por el rumbo adecuado.

Por el contrario, el consultor manifestó que se debe respetar la presidencia y que no se puede cambiar “cuando se dé a la gana” a quien la ocupa.

Morales tuvo el voto de más de 2 millones de personas para ser nombrado en el cargo y estar cuatro años en el ejercicio del cargo. “Si él ha dado el ejemplo de respetar la ley, ¿por qué se va a tomar la ley para romper su período presidencial?”, dijo.

También hizo referencia al tema de la soberanía, y resaltó que Guatemala debe arreglar sus propios problemas con y por los guatemaltecos, sin ninguna injerencia extranjera.