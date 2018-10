Rechazan la participación de afiliados para cargos públicos

La división entre los diputados por las reformas electorales fue evidente en la primera sesión para reformar esa legislación, ya que no respetaron los acuerdos para aprobar los primeros artículos de la iniciativa que trabajó la comisión legislativa de Asuntos Electorales.

De los cinco puntos discutidos ayer, los diputados no aprobaron agregar un artículo enfocado en los derechos de los afiliados y que se les permita recibir capacitaciones y postularse a cargos públicos, permitiendo así que los familiares y amigos de los políticos ocupen las primeras casillas de las agrupaciones políticas.

Otro de los artículos que fue rechazado fue sobre las garantías de la voluntad popular y el aumento del porcentaje de los afiliados para conformar un partido político, la única propuesta avalada fue al artículo 20 que es sobre el cruce de información de las agrupaciones políticas con las juntas receptoras de votos.

Oliverio García Rodas, diputado independiente, mencionó no estar de acuerdo con las reformas por considerar que no es oportuno ni conveniente el momento, por lo que hizo una recomendación a los jefes de bloque para no continuar con esa aprobación.

En desacuerdo

Los congresistas Fernando Linares, del PAN, y Óscar Argueta, de la UNE, fueron los que se opusieron al dictamen de la Corte de Constitucionalidad, por considerar que se extralimitó sobre el análisis de la reforma, ya que ellos tienen la potestad legislativa y escucharon a diferentes organizaciones civiles.

Los diputados rompieron cuórum cuando se discutía la reforma para incrementar la deuda política en un 50%.