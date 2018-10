“Nuestra intención no es hacer un evento con sesgo político de ningún tipo”, José Antonio Corrales, vocero de Enade 2018

El costo de la vivienda y la falta de planificación urbana son aspectos que han afectado el dinamismo de la economía, por lo que el Enade de este año abordará el tema “Casas, barrios y desarrollo” y así impulsar un ordenamiento territorial en el país.

¿Qué hizo que se abordara en este año el tema de la vivienda?

Hubo debate por la coyuntura si debíamos tocar un tema más indicado y que hiciera coherencia con los Enade anteriores o si debía enfocarse en la coyuntura, la realidad fue que el consejo decidió que justamente en un momento complejo de coyuntura era importante tocar un tema de visión de largo plazo. Indiscutiblemente, por complicados que sean los momentos el país no puede perder la visión de largo plazo y ese rumbo que debe seguir. En 2016 el tema fue sobre ciudades intermedias, el año pasado fue de infraestructura y este año es el tema de urbanismo, construcción de vivienda y creemos que con eso cerramos un círculo de temas de infraestructura y desarrollo que es un marco importante.

¿En cuánto tiempo esperan lograr resultados sobre ordenamiento territorial?

El Enade del año pasado fue sobre la infraestructura y ya hay una iniciativa de ley, esperamos que se apruebe luego. Fundesa, que es un centro de investigación propone propuestas a largo plazo, realizó varios conversatorios durante un mes y medio en los que se abordaron temas como el enfoque social de la vivienda y sus efectos en el tejido social. Desde que las personas tienen acceso a vivienda digna la incidencia a enfermarse baja 50% y luego la interacción con el medio ambiente. Otro de los temas fue “un barrio a la vez” que tiene que ver con la integración de los barrios a las ciudades, el tercer conversatorio fue servicios domiciliares, ya que en el tema urbanístico se debe planificar el acceso a agua, recolección de basura y electricidad, por lo que tiene que haber leyes que lo normen. Tratamos el acceso a la vivienda para que las personas que más necesitan de una casa puedan acceder y tiene que haber un diseño financiero. En el país existen dos propuestas de ley que están en el Congreso, la primera es la creación del Avi, que promueve el ahorro para financiar la vivienda y la de tasa preferencial, que lleva tres años en el Congreso. También se abordó sobre instituciones y normas para que podamos hacer una planificación de largo plazo y se pueda empezar a cubrir el déficit habitacional, y el último tema fue sobre el impuesto territorial por problemas actuales, el cobro del IUSI, que sirve para que la tierra tenga plusvalía.

¿Cómo han trabajando con la Municipalidad de Guatemala y cuál ha sido la comunicación con las otras comunas?

El sector público estuvo muy activo en los conversatorios, fueron varios representantes de las comunas, aunque hay que reconocer que de municipalidades de otros departamentos hubo poca participación. En el Enade habrá alcaldes de toda la República, hicimos una invitación a la Anam, donde se mostrarán las conclusiones del proceso, pero se debe trabajar después del Enade con las comunas y trasladar lo aprendido y escuchar las condiciones de cada región. La Municipalidad de Guatemala, que es la gran metrópoli del país estuvo muy activa, están interesados en mejorar condiciones. El tema del costo de la tierra, que cuando es alto lo que hace sentido es hacer propiedad vertical, pues el modelo de negocio cambia.

¿Considera que será atractiva la ley del Ahorro para la Vivienda?

El Avi será un fondo de ahorro que se podrá utilizar para solicitar un financiamiento de casas, para los desarrolladores de proyectos es ideal tener un mecanismo que les permita a las personas tener acceso para pagar sus viviendas y eso es lo que Avi promoverá, pero es una propuesta que todavía está en análisis, como también está el otro proyecto de tasa preferencial.

Se habla de cambiar la Ley de Contrataciones pero, ¿cómo ve el sector privado la experiencia de los funcionarios y autorizar los proyectos?

Para que un país logre desarrollo se necesita un Estado de derecho, recurso humano capacitado y tener un marco de infraestructura adecuado, y creemos que si se cumplen esos temas se puede generar desarrollo económico y social. Definitivamente, entre mejor capital humano tengamos en los puestos políticos, mejores resultados tendremos, por lo que es importante que se revisen las formas en que elegimos para que los mejores lleguen a los cargos. Para nosotros, llegar a cubrir el déficit habitacional que es de 1.8 millones de viviendas y cubrir el 5% anual, se necesitan hacer modificaciones de normativas y proponer leyes y sí necesitamos de poder político.

¿Será Fundesa mesurada sobre el apoyo al presidente que fue señalado nuevamente por financiamiento electoral ilícito?

En Enade queremos que se trate sobre el tema principal, nuestra intención no es hacer un evento con sesgo político de ningún tipo, el programa de ese día está enfocado al tema que es vivienda, barrios y desarrollo, y nos vamos a enfocar en eso, no nos vamos a enfocar en la coyuntura política.

¿Esperan que mejore la confianza para invertir en el país?

Los inversionistas tienen miedo debido a las señales de inestabilidad cuando se dan situaciones como la actual; la inversión sufre. En el país las empresas locales han seguido invirtiendo y la inversión extranjera aunque ha invertido, sentimos que se ha detenido, por eso es importante que se hable de estos temas porque se necesita reactivar la economía; planificar y hacer las modificaciones de leyes estarán cuesta arriba.

¿Cuál sería tu mensaje para Guatemala?

En el claroscuro, si solo lo ves per se no sabes si vas para lo claro o para lo oscuro. Pero si ves la línea del tiempo y cómo era Guatemala antes y cómo es ahora, sabes que vas hacia el amanecer y no hacia el anochecer, visto el amanecer como lo positivo y el anochecer como lo negativo.

Preocupados por el proceso electoral

Corrales compartió la expectativa de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), entidad que organiza el Enade, sobre el próximo año cuando se lleven a cabo las elecciones generales.

El empresario consideró que será un año complicado por el contexto actual es complejo. Además, los inversionistas han detenido proyectos, por lo que es necesario modificar las leyes para reactivar la economía.