La CIJ reprende a Estados Unidos por sus sanciones a Irán

En un nuevo revés para la Administración del presidente Donald Trump, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este miércoles a Estados Unidos poner fin a las sanciones contra Irán, relativas a los bienes con fines humanitarios, pese a que Washington no reconoce la autoridad de este tribunal en la materia.

Irán, que acusa a Estados Unidos de "asfixiar" su economía, había lanzado una batalla judicial ante la CIJ tras la reimposición en mayo de duras sanciones unilaterales en su contra por parte del gobierno de Trump.

Estas sanciones habían sido previamente aligeradas por la administración del expresidente Barack Obama, tras el acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear de Irán.

El ministerio de Exteriores de Teherán se felicitó inmediatamente por la decisión de la CIJ, diciendo que esta es "una nueva señal que confirma claramente que la República Islámica de Irán está en su derecho".

Por su lado, Washington criticó el fallo alegando que la demanda carece de fundamento y la corte "no tiene jurisdicción", según un tuit del embajador de Estados Unidos en Holanda.

My statement on the ICJ decision: pic.twitter.com/cL4GjrnEtE

— U.S. Amb to NL (@usambnl) October 3, 2018