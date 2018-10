Comisión de Alejos insiste en investigar compra del MP

El diputado Juan Ramón Lau, presidente de la comisión específica para auditar la compra del edificio del Ministerio Público durante la administración de Thelma Aldana, que creó el primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, se reunió ayer con el procurador general de la Nación, Luis Donado, para conocer si el presidente, Jimmy Morales, puede declarar lesivo ese contrato. Donado informó que el mandatario en gabinete de ministros debe solicitarle un informe a la Contraloría General de Cuentas para tomar esa decisión.

La semana pasada se conoció que el proceso se declaró en reserva por lo que el contralor Carlos Mencos no puede dar detalles.

Lau criticó que en las direcciones donde se conoce que vive Aldana no se pudo localizar por lo que la citó públicamente para el próximo viernes a la 10:00 horas; sin embargo, no supo indicar porqué no se ha planificado la reunión con autoridades del Dicabi, que fueron los que avalaron dicha compra por Q35 millones.

La comisión fue creada el 7 de septiembre por un acuerdo debido a que Alejos no consiguió el apoyo en el pleno para la conformación de esa mesa de trabajo.

Además, Delia Bac y Estuardo Galdámez, integrantes de la comisión, criticaron la compra como un monumento a la corrupción de Aldana y solicitaron embargar ese inmueble, aunque algunos abogados consideran que no tienen esa potestad.