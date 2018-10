Joven guatemalteco regala botas de hule a niños del Relleno Sanitario por el Día del niño

El joven guatemalteco, Esteban Guerrero, ideó una celebración única y especial para los niños que viven en el Relleno Sanitario de la zona 3.

Según indicó por medio de sus redes sociales, pensando en cómo celebrarles su día se recordó que muchos de ellos no cuentan con un calzado que sea resistente a la lluvia, la tierra o incluso el frío, por lo que optó por comprar lindas botas de hule.

"32 niños me esperaban y en su mente no tenían idea del propósito por el cual estaba presente, Sor Lidia Cruz, una misionera que da su vida por ellos fue quién me abrió las puertas del lugar, rápidamente al ver lo que llevaba para ellos sus ojos y su sonrisa lo decían todo", escribió en su post de Facebook.