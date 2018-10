A un año de la masacre, recuerdan a las víctimas de Las Vegas

Con motivo del aniversario de aquella fatídica noche en la que, desde una habitación de hotel, un tirador abrió fuego contra una multitud de 22 mil personas, Las Vegas rindió homenaje a las víctimas de una de las peores tragedias armadas en la historia reciente de Estados Unidos.

En el marco del evento, el gobernador de Nevada, Brian Sandoval, dedicó unas emotivas palabras a los presentes, en las que hizo énfasis en que se trata de un dolor que “nunca desaparece”.

“Hoy recordamos lo inolvidable. Hoy consolamos lo inconsolable (…) Hoy recordamos el dolor que nunca desaparece”, dijo Sandoval a sobrevivientes del ataque, familias de víctimas, personal de emergencias y autoridades reunidas en Las Vegas.

From that day of Nevada infamy, we have become #VegasStronger pic.twitter.com/PAnNR5tavj

— Governor Sandoval (@GovSandoval) October 1, 2018