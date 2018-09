Pánico en Nueva York por falsa alarma de tiroteo

El incidente ocurrió durante la mitad de la velada del festival Global Citizen, encabezado por Janet Jackson y The Weeknd.

Los mundos de la música y la política se unían para presionar por ayuda al desarrollo, la igualdad de género y la participación de los votantes en comicios, pero una falsa alarma de tiroteo interrumpió las celebraciones en el Central Park.

#GlobalCitizen is committed to the safety of everyone who attends our events, and we're so happy to know that everyone is safe tonight. Thank you @nypdnews for keeping us all safe. — Global Citizen (@GlblCtzn) September 30, 2018

El pánico estalló cuando algunos fans gritaron: "¡Disparos!", tras escuchar lo que luego se descubrió fue una barrera cayendo.

Cientos de espectadores comenzaron a huir del lugar, pisoteándose unos a otros mientras trataban de atravesar las vallas de seguridad. Muchos perdieron sus zapatos y bolsos y algunos, incluido al menos un niño, quedaron separados brevemente de sus compañeros.

We take your safety very seriously. If you lost an item, you can pick it up tomorrow Sept 30th at the NYPD Central Park precinct lost and found. — Global Citizen (@GlblCtzn) September 30, 2018

"Estábamos tratando de decirle a la gente que se levante, que se levante, porque estábamos aplastando a la gente caída debajo de nosotros", dijo Paris Anthony, uno de los asistentes afectados por el episodio.

Chris Martin, vocalista de la famosa banda Coldplay, tomaba el micrófono para pedir calma, mientras algunas personas lloraban y otras se marchaban definitivamente del lugar.

El público se se había reducido notablemente cuando la música se reanudó.

Thank you to all the Global Citizens who took action and joined us today. Our thoughts are with those who were injured or afraid after the barrier fell earlier this evening. We're grateful for the first responders who ensured everyone's safety and enabled the festival to go on. pic.twitter.com/K03VEpP8FJ — Global Citizen (@GlblCtzn) September 30, 2018

El susto llegó casi un año después del día después de la masacre que dejó 58 muertos en un festival de música country en Las Vegas.

El festival Global Citizen

El evento era una clausura no oficial después de una semana de agitada diplomacia en la Asamblea General de la ONU, realizada en Nueva York.

El festival Global Citizen entrega boletos gratis a ciudadanos que se comprometen a tomar acciones como solicitar a sus gobiernos que apoyen los esfuerzos para terminar con la pobreza más extrema.

En su séptimo año de celebración en el Central Park, el festival (al igual que la Asamblea General de este año), rindió homenaje al fallecido líder sudafricano Nelson Mandela, quien habría cumplido 100 años este 2018.

As we celebrate the Year of Mandela, @NaomiCampbell is reminding us just how extraordinary of an activist he was. Thank you for sharing your stories of Mandela with us, Naomi, and see you in South Africa! pic.twitter.com/FEo8NgeAXX — Global Citizen (@GlblCtzn) September 30, 2018

Global Citizen planea un gran festival dedicado a Mandela y su visión antipobreza el próximo 2 de diciembre, en Johannesburgo, encabezado por Beyonce y Jay-Z.

*Con información de AFP