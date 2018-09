VIDEO. Hombre pierde el control y amenaza de muerte a un agente de la PMT

Cientos de veces se ha compartido un video en las redes sociales en donde aparece un hombre vestido con jeans, camisa blanca y gorra, que luce enfurecido frente a un agente de la Policía Municipal de Tránsito al momento de recibir una multa.

El hombre se conducía en un convertible blanco, cuando los agentes de la PMT de Santa Catarina Pinula le marcaron el alto. Se desconoce el motivo por el que se le otorgó la multa, pero su reacción ha conmocionado a miles de guatemaltecos.

¿Qué ocurrió?

El agente de la PMT hizo entrega de la papeleta en la que le señaló la multa al conductor. El hombre la recibió arrebatadamente y se volteó. En ese momento, su acompañante preguntó por la licencia de conducir que le habían requerido los oficiales.

El policía les explicó que la licencia de conducir quedaría consignada. Tras escuchar esa respuesta. El hombre se volteó hacia el agente y le lanzó una patada hacia la tablilla que tenía en la mano.

La tabla junto a los papeles salieron volando. Luego, con un vocabulario grosero, el hombre le exigió al policía municipal que le devolviera el documento que le había consignado.

El hombre continúo diciendo groserías e incluso le dijo al agente, de manera obscena, que lo agrediría físicamente si no le devolvía la licencia porque no le tenía miedo. También le aseguró que no le importaban las consecuencias de lo que estaba haciendo en ese momento.