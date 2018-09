Nayib Bukele: "Las transiciones nunca son suaves"

Más de tres años han pasado desde que fue destapado el primer caso de corrupción gubernamental, conocido como “La Línea”, el cual le costó los cargos a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidenta en ese entonces. Los procesos judiciales que involucraron el trabajo del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han llevado varios exfuncionarios ante los tribunales de justicia.

Nayib Bukele, candidato a la presidencia de El Salvador por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), visitó Guatemala el pasado 25 de septiembre para participar en el Foro Esquipulas, actividad en la cual habló sobre el desarrollo de la juventud. Posteriormente dialogó con Publinews sobre la lucha contra la corrupción y los esfuerzos de las autoridades gubernamentales por evitar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) continúe con su labor.



















¿Cómo ves la problemática que surgió entre el gobierno dirigido por el presidente, Jimmy Morales, y la CICIG?

Ha habido un golpe fuerte al proceso anticorrupción en Guatemala, sí, pero se puede vencer. Y si lo vencen ya no va a haber o va a ser muy difícil que se vuelva a armar otro grupo hegemónico de poder tradicional que trate de detener el proceso de limpieza del Estado.

¿Qué se avizora para Guatemala?

Yo sí creo que Guatemala está viviendo esa transición, por eso es por lo que ves estos golpes, porque las transiciones nunca son suaves ni deslizadas, las transiciones tienen obstáculos, tienen gente que se va a oponer.

Foto: Edwin Bercián

¿A qué te refieres cuando mencionas “obstáculos”?

Es decir que hubo muchos actores de la sociedad guatemalteca que planearon este obstáculo, no es solamente un obstáculo que al presidente, Jimmy Morales, se le ocurrió, fue con mucho apoyo de muchos sectores, y si ustedes se logran sobreponer de este obstáculo no veo cuál grupo en el futuro vuelva a armarse para tratar de detener este proceso, porque si logran vencer esto, no veo qué los pueda detener en el futuro.

¿Para el caso de El Salvador, estarías dispuesto a que allí se formara una oficina como la CICIG?

Nosotros tenemos entre nuestras propuestas más importantes promover una comisión como la CICIG en El Salvador. Bueno, un modelo similar, pero con las letras del país. Básicamente lo que estamos proponiendo es eso, una comisión similar a la que ustedes tuvieron en Guatemala, ojalá con un comisionado tan valiente y capaz como el que tuvieron, tienen y que deberían seguir teniendo aquí en Guatemala para combatir la impunidad y la corrupción.

Foto: Edwin Bercián

¿Qué se necesita para que las instituciones se desempeñen de manera óptima?

Lo único que lo va a garantizar es que haya una institucionalidad fuerte con el mayor apoyo internacional, que te da garantía de independencia y que no va a ser manipulado por poderes fácticos internos, y teniendo esos controles.

¿Eso es lo que proponen ustedes con relación a una comisión similar a la CICIG en El Salvador?

Nosotros estamos proponiendo no solo “vote por nosotros y llévenos al gobierno”, sino “ayúdenos a nosotros a controlar a nuestro gobierno y a cualquier otro gobierno que venga después”, porque solo una institucionalidad fuerte, con el apoyo de todos los entes que sirvan para llegar a esos controles puede garantizarlo, ejemplo es el caso de la CICIG, que tiene mucho apoyo internacional y eso garantiza independencia de los poderes fácticos o de dádivas porque no responden a nadie.

Foto: Edwin Bercián

¿Cómo calificas el discurso del presidente” Jimmy Morales” ante la Organización de Naciones Unidas (ONU)?

Hoy oímos el discurso de Jimmy Morales, que apareció en la ONU, y me pareció triste como hermano de los guatemaltecos, somos salvadoreños, somos un pueblo hermano. Me pareció triste. Pero yo veo mucha reacción en contra del discurso de parte de muchos sectores en Guatemala.

¿Qué noticia de Guatemala te ha llamado más la atención?

Vemos lo que pasó ayer (24 de septiembre). Es un ejemplo de la vieja política, la política del acarreo. Ayer oía a los campesinos, pero ayer veía algo diferente, los campesinos estaban molestos porque habían sido engañados. Lo que sucedía antes era que de repente un político llenaba una gran plaza, un gran estadio, pero le preguntabas al 90 por ciento de la gente que estaba allí y te decía “no, yo vine porque me dieron dinero, porque me dieron una bolsa con comida, o porque me prometieron darme algo”.

Foto: Edwin Bercián

¿Cuál sería tu mensaje para Guatemala?

En el claroscuro si solo lo ves per se no sabés si vas para lo claro o para lo oscuro. Pero si ves la línea del tiempo y cómo era Guatemala antes y cómo es ahora, sabes que vas hacia el amanecer y no hacia el anochecer, visto el amanecer como lo positivo y el anochecer como lo negativo, respectivamente.

“Guatemala ha tenido un avance cívico. Desde 2015, la población inspiró a otros países. En el Salvador, no lo voy a negar, nos dio envidia de la buena”. Nayib Bukele, político de El Salvador y candidato a la Presidencia

2015