Congresistas de EE. UU. le piden a Secretario General de ONU mantener apoyo a CICIG y su comisionado

Los congresistas estadounidenses, Norma Torres, Eliot Engel, Albio Sires y James McGovern le enviaron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, en donde le suplican mantener apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y en su comisionado Iván Velásquez.

Según indican, están convencidos de la importante contribución de CICIG para luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

I am appalled by the decision of Guatemala’s President, Jimmy Morales, to disobey the orders of the country’s highest court. There can no longer be any doubt: this is a criminal regime that will do whatever is necessary to protect itself.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 18, 2018