Los desafíos del gran ojo de Internet

El próximo 27 de septiembre Google cumplirá 20 años de edad. Un pequeño proyecto iniciado por Larry Page y Sergey Brin mientras estudiaban doctorado en la Universidad de Stanford, en California, se convirtió en una de las principales compañías de tecnología en el mundo, empleando a más de 85 mil personas.

Para saber cómo se ha transformado este gigante tecnológico a lo largo de los años, y cuáles son los desafíos que se espera enfrentar en el futuro, Publinews Internacional habló con Howard Yu, profesor de gestión e innovación en IMD Business School, en Suiza.

¿Cómo cambió Google nuestras vidas?

“Pocas compañías poseen una misión tan ambiciosa como la de Google: organizar la información del mundo y hacer que sea universalmente accesible y útil. Aún así, por más ambiciosa que suene su misión, Google ha ido más allá de la noble aspiración.

Desde la búsqueda web, Android, para traducir, YouTube; Google domina nuestra vida digital y, en el proceso, ha cambiado la manera en que adquirimos y recuperamos el conocimiento. Atrás quedaron los días en que los estudiantes universitarios corrían a la biblioteca y miraban su colección física. También se perdió la broma sobre cualquier tema que Wikipedia pueda responder de inmediato. Y se acabó la torpeza al conducir, a través de un mapa precariamente extendido sobre el volante al acelerar por las carreteras interestatales. Durante la antigüedad, la escritura era una tecnología que extendía artificialmente la memoria de las personas. En nuestra vida, Google es la tecnología que aumenta la inteligencia de las personas”.

¿Cuáles son los principales logros de Google en desarrollo tecnológico?

“Google realmente ha dominado el arte y la ciencia de la orientación al consumidor. Cuando HBO muestra un anuncio sobre la nueva temporada de 'Game of Thrones' para un lector que está desplazándose por un artículo digital en la página del New York Times, todas las necesidades de HBO es que Google proporcione un algoritmo que comprenda la correlación con el comportamiento. Google sabe con precisión quién hace clic en qué y quién debe ver qué anuncios. Es el desarrollo de la inteligencia artificial donde Google está a la vanguardia”.

Foto: Getty Images

Después de 20 años, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Google?

“Todos los productos de Google de gran éxito han sido gratuitos, impulsados ​​por publicidad o relacionados con el motor de búsqueda: Maps, Gmail, Chrome, YouTube, Android, Photo, Translate, etc. Cuanto un producto requiere más pagos de los usuarios finales, menos puede Google dominar la competencia.

Ejemplo de ello es que Google Cloud tiene aproximadamente el 5% de la cuota de mercado, mientras que Amazon Web Services tiene alrededor de 30%. G Suite genera $ 1.3 mil millones al año, un distante N°2 detrás de los $ 13.8 mil millones de Microsoft Office. Google vendió unos 3.9 millones de teléfonos Pixel en 2017, menos que el valor de una semana típica de ventas de iPhone. La división de fibra de Google cerró después de no poder popularizar su servicio de Internet ultra rápido contra los gigantes del mercado AT&T y Verizon. Es como si una mano invisible en Googleplex estuviera haciendo descarrilar iniciativas que no se ajustan a su modelo de publicidad: si no puedes vender anuncios en él, lo mataremos”.

¿Qué pasa con los desafíos futuros?

“El mayor desafío para los gigantes tecnológicos como Google es que cada vez a las personas "les gusta" menos.

Ese algoritmo que todo lo sabe, la herramienta de aprendizaje automático que impulsa todo, desde el servicio de noticias de Facebook hasta los autos autónomos de Google, sigue siendo opaco e indiscutido, protegido por derechos de propiedad intelectual como 'secretos comerciales', al igual que receta de la Coca-Cola.

Pero la diferencia entre Coca-Cola y Google está, por supuesto, en sus modelos comerciales. Google, YouTube, Facebook e Instagram generan ingresos a través de la publicidad. Los consumidores obtienen servicios digitales de forma gratuita; los consumidores pagan por su Coca-Cola. Y ese servicio aparentemente 'gratuito' ha introducido lo que los economistas llaman el problema de la "agencia principal": que las firmas de alta tecnología pueden no actuar en el mejor interés de los consumidores a pesar del lema de Google de 'no hacer daño'.

Pero la situación que mencioné no es irresoluble. Se podría requerir que las compañías tecnológicas nominen revisores independientes, científicos informáticos e investigadores académicos para realizar auditorías algorítmicas para garantizar que cualquier decisión automática sea imparcial y ética. También se podría requerir que los científicos de datos que trabajan en compañías tecnológicas se aseguren de que cualquier algoritmo inteligente se adhiera al principio de 'inteligencia artificial explicable', una idea que los sistemas de aprendizaje automático deberían ser capaces de explicar sus decisiones y acciones a los usuarios humanos y 'transmitir una comprensión de cómo se comportarán en el futuro'.

Lo que es singular sobre el mundo de la tecnología hoy en día, y sigue siendo virtualmente incomprensible para los ejecutivos que trabajan fuera de este sector, es el nivel mínimo de seguridad y regulación de los principios básicos que sus partes interesadas han llegado a aceptar. Pero eso está a punto de cambiar y Google debe crecer”.