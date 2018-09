Análisis: ¿Qué se espera del discurso del presidente Jimmy Morales en Naciones Unidas?

Para este martes está previsto que el presidente Jimmy Morales diserte ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, se indicó que sostendrá una breve reunión con el secretario general António Guterres, de la cual no se han hecho públicos los temas a tratar.

Acerca de qué se espera del discurso del mandatario y del encuentro con Guterres, entre otros temas, se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados en cabina participaron Carlos Menocal, exministro de Gobernación; y Stuardo Ralón, abogado constitucionalista y presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).

A criterio de Menocal, evidentemente Morales sostendrá su postura contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el comisionado Iván Velásquez, y en ese escenario, el tiempo que se le otorgó para conversar refleja varios aspectos.

Añadió que si bien en protocolo debe entenderse que ese tiempo, aunque es corto, puede ser aprovecharse, en diplomacia es un metamensaje muy fuerte, ya que no alcanzará más que para las fotografías, estrecharse las manos y más o menos expresar parte de las ideas.

En opinión del exfuncionario, después de que se dé el encuentro, el tema será derivado a la comisión política de la ONU y la que cubre el análisis del secretario general.

Para Ralón, esa actividad se da cuando la relación entre Guterres y Morales está atravesando su peor momento, lo cual se refleja sin duda alguna en que solo se le den diez minutos.

Las últimas dos comunicaciones oficiales entre estas partes, una en la que se emplazaba a Naciones Unidas para postular sustitutos de Velásquez, y otra en la que se confirmaba a Velásquez al frente de la CICIG, muestran que no hay un diálogo ni solución de controversias que esté planteada por el momento en una mesa donde se pueda dialogar, dijo.

En ese sentido, tomando en cuenta las posiciones distintas que existen, el abogado no cree que en esa reunión se pueda llegar a un acuerdo o limar sus asperezas

Para las 13:00 horas está programado que el presidente Morales pronuncie un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Diferentes agrupaciones anunciaron que realizarán una manifestación frente a la sede de la organización mientras él toma la palabra.

Sobre qué se espera de ese discurso, Ralón dijo que no considera que en este se anuncie alguna decisión o pronunciamiento dentro del marco de controversia que está planteada con ONU en cuanto a la CICIG.

“Creo que será un discurso donde posiblemente el presidente quiera remarcar puntos fuertes de apoyo que tiene del gobierno de EE.UU., que se lo han manifestado funcionarios de los más altos mandos, entre estos la lucha contra el narcotráfico”, señaló.

A su criterio, Morales hará uso de esos puntos de apoyo y probablemente indicará que está comprometido con que sí haya lucha contra corrupción, pero que se respeten los limites de la constitución.

“Hasta esa frontera puede llegar el discurso como un entrelíneas de que no se está respetando un área propia de independencia de poderes, y se está dando alguna injerencia o extralimitación, pero no creo que vaya a arremeter contra Guterres o CICIG, ya que se trata de un marco protocolario”, añadió el presidente del Cedecon.

Mientras tanto, Menocal vislumbra que Morales se circunscribirá a ofrecer un discurso donde se remarquen los conceptos del debido proceso, soberanía, estado de derecho y las capacidades instaladas para Guatemala, así como algunos logros que el Estado ha tenido y sigue avanzando en los mismos, como por ejemplo bajar la tasa de homicidios.

Añadió que habrá que esperar que no salga con menajes pintorescos y cómicos, pues es un foro de alto nivel y diplomático, donde se deben decir las cosas políticamente correctas.

Durante el programa también se abordó el tema de la reunión entre Morales y la embajadora de EE. UU. ante la ONU, Nikki Haley. La funcionaria escribió en Twitter que se trató de un “gran encuentro” en el que se discutió la “importante asociación” que los países comparten en la lucha contra las drogas y la delincuencia.

RT @USUN: Great meeting with President Morales of Guatemala discussing the important partnership our countries share combatting the flow of drugs and crime in our hemisphere. #USstrong pic.twitter.com/P2YvzMgEkb

— Nikki Haley (@nikkihaley) September 24, 2018