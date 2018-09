VIDEO. ¿Por qué la PNC no persiguió a presunto delincuente?

Una persona que era conducida en una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) sale del vehículo y comienza a correr para supuestamente escapar de las autoridades.

Luego de esto, el agente que pilotaba la unidad GUA-16254 de la Comisaría 16, solamente se baja sin hacer nada y hablando por teléfono. Sin embargo, esto ha sido explicado por la PNC.

Los hechos

Edwin Monroy, vocero de la PNC, indicó a Publinews que esto sucedió hace cinco días.

Todo inicia en la zona 1 de Mixco a donde llegó un adolescente de 17 años y a quienes vecinos de ese lugar dijeron que "no era de allí", y además, posiblemente era extorsionista.

Los vecinos alertaron a un agente de la Policía Municipal quien a su vez llamó a una unidad de la PNC para que se lo llevaran, justamente al momento en que las personas comenzaban a amontonarse, comenta Monroy.

La idea era desalojarlo de ese lugar y llevarlo lejos para salvaguardar su integridad física, pues no había ninguna acusación en su contra.

"Nadie lo acusó"

Según confirma Monroy, "no había parte pidiente o quien lo acusara", además, no estaba haciendo nada o alguna acción que lo incriminara para vincularlo con pandillas o una estructura criminal. Es por ello que al bajarse de la patrulla salió corriendo y no se le persiguió por lo antes explicado.

* Con información de PNC.