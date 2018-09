Liverpool golea al Southampton y sigue comandando la Liga Premier

Una nueva noche de espectáculo y buen futbol se vivió este sábado en Anfield, donde el actual líder de la Liga Premier 2018, el Liverpool, se impuso de forma categórica 3-0 al Southampton, con anotaciones del holandés Wesley Hoedft (en contra, al minuto 10), del alemán Joel Matip (21) y del faraón Mohamed Salah (45 + 3).

Los dirigidos por el teutón Jürgen Klopp confirmaron el buen momento que atraviesan, pocos días después de haber debutado una un triunfo en la Champions League, después de vencer al PSG 3-2.

Seven straight wins to start the season sets a new club record. 🙌https://t.co/wZI6kQfmkW

— Liverpool FC (@LFC) September 22, 2018