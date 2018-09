VIDEO. Internautas rechazan prepotencia de agente de PMT de Antigua Guatemala

Un nuevo acto de prepotencia de Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, fue documentado en video y difundido rápidamente por medio de Facebook.

El hecho que se registró hizo que varios internautas manifestaran su rechazo a las acciones de un agente de PMT de la referida localidad, quien discutió con el conductor de un vehículo que se había estacionado en un lugar prohibido.

Se observa que la orilla de la banqueta está señalizada con pintura de color rojo, lo cual representa que es un lugar en el cual no está autorizado para ser usado como parqueo.

Sin embargo, la actitud del elemento del orden fue de golpear el automotor como medio para liberar el estrés que le dejó el hecho.

No se escucha lo que hablan el conductor y el agente de PMT.

El video fue colocado en la referida red social a eso de las 13:30 horas de este sábado 22 de septiembre, y tres horas después ya había alcanzado las 48 mil reproducciones.

La duración de la evidencia es de 1:37 minutos.

Algunos de los comentarios que usuarios de Facebook hicieron señalan que:

"Es falta de educación, falta de cultura y un erróneo concepto de servicio, porque para eso se les paga, dar un servicio a la comunidad, no perjudicarla".

Sin embargo, también hubo quienes reprocharon el abuso del automovilista por estacionar su vehículo en un lugar prohibido.

"Empieza por el incumplimiento de quienes se parquean en donde no deben. El respeto a la ley haría inexistente esta situación. Es cómodo justificarse. Si la gente no fuera abusiva con los espacios públicos, no haría falta un policía".