VIDEO. Los rostros de la tragedia, a un año del terremoto en México

El 19 de septiembre de 2017 quedó marcado como una de las fechas más trágicas en la historia de México. Más de 300 personas perdieron la vida y miles más quedaron damnificadas como consecuencia del devastador terremoto que sacudió el centro del país.

A un año de la tragedia, estas son algunas de las historias que muestran cómo sigue la vida después del desastre.

Miriam Rodríguez Guise era la madre del pequeño José Eduardo, quien este lunes cumpliría 8 años de edad. Él fue una de las víctimas del colegio Rébsamen, cuyo derrumbe (por irregularidades en su construcción) cobró la vida de 19 niños y 7 adultos.

Un año después, Miriam, soltera y sin más hijos, busca trabajo en medio del luto. Cerró una farmacia que montó justo cuando nació su hijo para dedicarle tiempo. Siempre estaba con ella.

También sigue con la demanda que los padres de los niños fallecidos interpusieron contra la propietaria del colegio, prófuga de la justicia, quien sobre los salones de clase construyó un departamento con permisos irregulares. Este factor, según expertos, fue determinante en el desplome del edificio.

Con tratamiento psicológico, Miriam se ha desprendido de objetos del pequeño. Aún conserva cosas queridas, juguetes, fotos, videos.

En lo emocional, se resiste a una nueva relación.

"Me lo he planteado en algún momento. Pero no ha sido fácil porque a nadie le gustará estar con una persona que sufre".