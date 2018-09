Kylie Jenner confesó que probó el cereal con leche por primera vez en su vida

La familia Kardashian-Jenner está acostumbrada a dar de qué hablar y encabezar los titulares de las noticias en todo el mundo. Ya sea por sus dramas familiares, peleas, divorcios y demás.

Kylie Jenner ha estado bajo el ojo público desde el inicio, especialmente luego que se comprobaran los rumores del embarazo de su hija Stormi, que mantuvo en secreto. Esta vez, la socialité ha causado polémica en las redes sociales tras hacer una confesión que nadie puede creer.

La joven utilizó su cuenta de Twitter para revelar que nunca había comido cereal con leche.

last night i had cereal with milk for the first time. life changing.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) September 19, 2018