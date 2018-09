Ejecutivo descarta creación de un acuerdo para denunciar convenio de CICIG

Ante comentarios que se suscitaron acerca de la posible creación de un acuerdo gubernativo para denunciar el convenio de la CICIG, el vicepresidente Jafeth Cabrera señaló que se trata de "una especulación”.

En declaraciones brindadas este miércoles tras participar en un encuentro del Gabinete Económico, el funcionario descartó que ese tema esté siendo conocido por el Gobierno.

“Es una especulación, no se ha hablado absolutamente nada de eso en gabinete ni se está pensando hablar”, dijo.

Ayer se conoció que supuestamente en la reunión de Gabinete se elaboraría un acuerdo gubernativo con el que se pretendía desconocer a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

También se refirió al tema el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, quien calificó como falsa esa medida, y resaltó que en ningún momento se contempló que se iba a conocer.

“Aprovecho esta oportunidad para aclarar y rechazar categóricamente un rumor que ayer se dio. Se decía que se iba a firmar un acuerdo para desconocer a la CICIG, es totalmente falso, lo niego. Categóricamente puedo decir que ni se ha pensado en esa situación”, expresó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Añadió que la CICIG tiene un mandato que debe respetarse y que este “se va a cumplir en su fecha estipulada”. Cabe recordar que por decisión del presidente Jimmy Morales, no se solicitará prórroga para la presencia de la comisión en el país, por lo cual estaría concluyendo en septiembre de 2019.

“Lamento que existan sectores que quieran levantar este rumor porque es falso, y que quieran dañar la imagen del gobierno. Con toda franqueza puedo decir que nunca se contempló. La canciller lo negó en una conferencia”, continuó Brito.

Descarta acciones

Los funcionarios también fueron consultados sobre otros temas, entre ellos, el plazo de 48 horas que se le fijó a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que envíe propuestas de candidatos a dirigir la CICIG, el cual vence este miércoles.

Ante la posibilidad de que la respuesta del secretario António Guterres sea de ratificar a Iván Velásquez como comisionado, el vicepresidente prefirió no pronunciarse y aseguró que no puede adelantarse a esas decisiones que no se han dado a conocer.

Mientras que Brito expresó: “Nosotros como Ejecutivo esperamos que se dé una respuesta, aunque desconozco si será en sentido positivo o negativo. Ya dijo ayer el vocero (de la organización) que analizan cuidadosamente (la petición) y podría ser en las próximas horas que podrían contestar”.

“Esperaremos a que se cumpla el plazo que se fijó y emitiremos un pronunciamiento”, agregó.

En otro tema, descartó que de parte del Gobierno se esté pensando en disolver la Corte de Constitucionalidad.

“Quiero desmentir categóricamente, el presidente en ningún momento está pensando hacer ese tipo de situaciones. ¿Cómo podría él disolver la Corte cuando él es respetuoso del derecho?, eso es falso”, manifestó el secretario de Comunicación.

Y en cuanto a la posibilidad de que se declare Estado de sitio, dijo que en ningún momento se ha pensado. “Hay que recordar que no es solo que el presidente decida, sino que es en conjunto con los ministros y es algo que pasa al Congreso, es falso no se ha contemplado”.

En tanto, aseguró que los registros realizados a ciudadanos el pasado 15 de septiembre en la zona 1 capitalina son “normales” y forman parte de las medidas de seguridad aplicadas. También recordó que en la misma fecha del año pasado hubo ciertos “problemas” en el área.

Asimismo, manifestó que la presencia de kaibiles obedeció a que son parte del tercer círculo de seguridad del presidente y que en todas las actividades en donde participa Jimmy Morales le acompañan y se desplazan en el perímetro.

Finalmente, Brito señaló que las manifestaciones siempre se han respetado, pues son parte de un derecho constitucional que todos los guatemaltecos tienen.

“Nosotros como Ejecutivo somos garantes del mismo y no se ha presentado ni un solo incidente en ese sentido. Vamos a garantizar que todo esté en regla y definitivamente el guatemalteco tiene la libertad de expresarse”, puntualizó.