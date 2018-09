Trump golpea a China con aranceles por 200 mil millones de dólares

Nuevo capítulo en la guerra comercial entre Washington y Pekín. Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció nuevos aranceles a las importaciones desde China por 200 mil millones de dólares.

En un comunicado, el mandatario norteamericano dijo que los nuevos aranceles entrarán en vigor el próximo 24 de septiembre.

China respondió de inmediato diciendo que, "para proteger sus derechos e intereses legítimos, así como el orden mundial del libre comercio", se vería obligada a tomar "medidas de represalia de manera recíproca".

Pero Trump, previamente, había instado a los dirigentes chinos a no reaccionar. "Si China toma medidas de represalia contra nuestros agricultores o contra otras industrias, vamos a seguir inmediatamente con la fase tres, con aranceles en aproximadamente 267 mil millones de dólares de importaciones adicionales", advirtió.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that…..

…..China has been taking advantage of the United States on Trade for many years. They also know that I am the one that knows how to stop it. There will be great and fast economic retaliation against China if our farmers, ranchers and/or industrial workers are targeted!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018