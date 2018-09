Norma Torres califica de "régimen criminal" el gobierno de Jimmy Morales y pide dura respuesta

La congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres se pronunció este martes acerca de la situación de Guatemala. Por medio de publicaciones en su cuenta de la red social Twitter se refirió específicamente a las recientes decisiones del Gobierno de este país.

Esto se da en el marco del anuncio hecho ayer por la canciller Sandra Jovel, quien indicó que por órdenes del mandatario remitió una nota diplomática a Naciones Unidas para que en un plazo de 48 horas se traslade las propuestas de posibles aspirantes al cargo de comisionado.

En la misiva trasladada a la organización internacional se establece que el Estado de Guatemala desconoce a Iván Velásquez como titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Asimismo, pese a que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la cual otorgó un amparo provisional que avala el ingreso del comisionado al territorio nacional, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, reiteró que “el ciudadano colombiano Iván Velásquez no ingresará” al país.

En este contexto, la congresista Torres instó al gobierno estadounidense a pronunciarse. “Pido a la administración Trump que responda enérgicamente a este último ataque contra la democracia y el estado de derecho en nuestro hemisferio. #Guatemala”, cita su publicación.

I call on the Trump administration to deliver a strong response to this latest attack on democracy and the rule of law in our hemisphere. #Guatemala

