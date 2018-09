Fiscal General explota al ser cuestionada "por su pasividad" en caso CICIG

La Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público (MP) dio a conocer la postura de la entidad que dirige con respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena que se permita el ingreso del Comisionado Iván Velásquez al país.

Corte debe establecer si hay cumplimiento

Manifiesto mi convicción de actuar siempre apegada a derecho", inició Porras en su alocución.

Con respecto a la resolución de la CC y sobre todo ante un posible desacato por parte del Gobierno de la República, dijo:

Ante cualquier denuncia de incumplimiento, las partes involucradas deben hacer el requerimiento respectivo para que la CC decida si ha cumplido o no lo ordenado y en su caso, certifique lo conducente para que el MP proceda legalmente", aseguró.

Explota al ser cuestionada

A Porras Argueta se le cuestionó sobre una posible "pasividad" de su persona con respecto a la coyuntura nacional. A esto respondió que no es así. Argumentó que el MP fue entregado con muchísimas falencias, y su obligación ha sido estar construyendo proyectos que tiendan, a través de su implementación, a considerarse con un orden determinado. Una investigación eficiente y eficaz, dijo.

"A eso obedece la reunión en este hotel, ya que todo mi equipo está presentado sus proyectos de trabajo para darle a la población guatemalteca todas sus denuncias", aseguró Porras.

En ningún momento, la Fiscal ha tenido actitud de pasividad, sino por el contrario, he sido persona que estoy trabajando de 8 a 12 de la noche.

Además, aseguró que es una funcionaria responsable ante el pueblo.

Esto no puede considerarse pasividad frente a una funcionaria tan responsable", refirió la fiscal general.

Mencionó que se trabaja por un MP capaz.

Pero lo que estamos haciendo es construir un MP capaz y responsable que le dé respuesta al pueblo de Guatemala", dijo.

"Porque el MP tiene la obligación de responderle al pueblo como una institución eficiente y que todas las investigaciones las hagamos con compromiso, responsabilidad y profesionalismo", mencionó con un tono molesto.

Además, Porras Argueta aseguró que "hay que diferenciar el procedimiento ordinario del constitucional. Se está ventilando un procedimiento constitucional, en ese sentido, es a la Corte a quien le corresponde establecer si hay o no cumplimiento en su resolución".

Le corresponde a la CC establecer si hubo cumplimiento o no para que el MP pueda proceder”, reiteró la Fiscal General.

¿Era necesario que en la resolución se pusiera el nombre del comisionado?

Procesalmente hablando en materia constitucional, lo que se enjuicia en el amparo es el acto reclamado. Si en acto reclamado no mencionan el nombre del señor comisionado, no incide en nada que este no se haya puesto. Es el acto reclamado el que se va a enjuiciar.

Continúan trabajando

Con respecto a la relación que se mantiene con la CICIG actualmente, la Fiscal dijo que se continúa trabajando.

Seguimos trabajando igual todos los casos a manera de judicializarlos. Prueba de ello fue que la semana pasada se dieron a conocer dos operativos. De parte de la CICIG como institución me enviaron una nota informativa sobre las reuniones que tenemos cada semana, las llevaremos a cabo con la secretaria", dijo.

También mencionó que se continúan estableciendo las investigaciones tanto en los casos denunciados en el 14 de septiembre, así como de la supuesta persona infiltrada ayer en la Corte de Constitucionalidad.

El pueblo no tiene porqué tener temor alguno que no se van a continuar con las investigaciones. El pueblo debe estar consciente que frente al MP está una profesional que está para defender el Estado de Derecho", mencionó.

Aseguró que "el hecho de que no esté dando declaraciones día a día, no implica que no se esté trabajando arduamente".

